Mercato / Addio Vlahovic a fine anno? La Juventus ha deciso / News

Giorni e ore di attesa in casa Juventus , con la società bianconera che attende di scoprire quello che sarà il verdetto delle aule di tribunale. Un dettaglio non da poco, che potrebbe restituire punti decisivi nella corsa all’Europa che conta, leggermente in salita dopo i due stop consecutivi in campionato. La squadra di Allegri rimane comunque in lotta su tutti i fronti, coppe comprese, per arrivare al meglio all’estate e prepararsi quindi alla rivoluzione in programma.

Non è infatti un segreto che la dirigenza abbia deciso di cambiare in modo importante la rosa bianconera, per dar vita a un nuovo ciclo Juventus che possa dominare il calcio italiano come fatto in passato. E che, magari, possa anche togliersi qualche soddisfazione in più in Europa. Diversi giocatori storici potrebbero salutare, per far spazio a giovani affermati e di prospettiva. Ma allo stesso tempo non sono da escludere addii pesanti e, in questo senso, attenzione: dall’Inghilterra arrivano infatti news importantissime <<<