Pogba continua a migliorare: cresce l’ottimismo per il suo rientro

Domenica inizierà la nuova Serie A, e la Juventus debutterà allo Stadio Friuli di Udine contro l'Udinese. I bianconeri inizieranno dove avevano terminato lo scorso anno; sperando che la vittoria firmata da Federico Chiesa sia di buon auspicio per la nuova stagione. La squadra di Massimiliano Allegri cercherà di partire al meglio per evitare di trovarsi a rincorrere da subito anche quest'anno; e per non ripetere le false partenze delle annate precedenti.