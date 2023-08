News Juve | Elkann ci pensa: decisione pesantissima in arrivo?

La Juventus starebbe facendo diverse valutazioni rispetto al da farsi in vista presente e futura: facciamo il punto

Quello che la Juventus ha vissuto negli ultimi mesi è senza dubbio qualcosa di complesso e di molto difficile da gestire. L'addio di Agnelli, l'approdo di Giuntoli e perché no, la conferma di Allegri. Fattori importanti, che determineranno il futuro a breve termine del club ma che potrebbero essere solo la punta di un iceberg che porterà la Juventus in una nuova dimensione.

Elkann pensa al futuro della Juventus — John Elkann ha spiegato molto bene come la Juventus sia la soluzione e non il problema del calcio Italiano. Per rilanciare la Vecchia Signora, s'è affidato a quello che per lui è il colpo più importante di tutta la sessione di calciomercato: Giuntoli. Ma è ovvio ed evidente, che questo approdo alla Continassa, non possa bastare per garantire un futuro lucente e vittorioso alla Juve. Motivo per cui le ultime indiscrezioni raccontano molto bene quello che invece potrebbe avvenire da qui a qualche mese.

Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Elkann e tutti gli azionisti, dovranno sperare in un lavoro pazzesco da parte di Giuntoli rispetto alle cessioni che sarebbero utili per dare un po' di respiro al bilancio. Nel caso in cui non dovessero esserci degli incredibili vantaggi dalle mosse del player trading - in uscita - allora Elkann potrebbe decidere di preparare un nuovo - massiccio - aumento di capitale. Lo spiega bene Gazzetta: "Al 30 giugno 2022 il patrimonio netto di Fc Juventus era di 166 milioni. Considerata la perdita dell’anno scorso, al 30 giugno 2023 dovrebbe essere sceso attorno ai 50-60 milioni. Va da sé che, senza correttivi, il deficit della nuova stagione porterebbe il patrimonio netto in territorio negativo richiedendo un intervento degli azionisti". E c'è un'altra mossa che Elkann potrebbe prendere in considerazione. Molto molto importante.

La decisione di Elkann per la Juve di domani — Non è escluso infatti - secondo la Gazzetta - che proprio valutando questa evoluzione dei conti, la proprietà bianconera non decida di anticipare i tempi nell'ottica dell'irrobustimento patrimoniale e del rilancio del club. Il tutto, poggiandosi su un cambio di progetto rispetto a quanto fatto in passato. E dunque, lavorando su un progetto di medio-lungo termine, meno scintillante ma più sostenibile per i prossimi anni.