Juve, il Pogback è realtà: il francese è atterrato a Torino

Il francese, nel pomeriggio, con qualche ora di anticipo rispetto alle previsioni iniziali, è arrivato nel capoluogo piemontese, mentre svolgerà le visite nella giornata di domani. Anche per l'ex Manchester United grande attesa, così come è stata quella per l'arrivo di Angel Di Maria, visto che per il Polpo sarà un ritorno graditissimo, dopo la fortunata parentesi di qualche anno fa con la casacca bianconera, avventura che è rimasta nel cuore di tutti i tifosi juventini. Pogba, attraverso un post sul suo profilo Instagram, aveva praticamente annunciato l'arrivo, scrivendo sul social "Pogalmostback", in poche parole ufficializzando il suo ritorno alla Juventus.