Juve e Las Vegas: segreti e peculiarità del luogo della prima amichevole

Las Vegas è la capitale per eccellenza del divertimento degli Stati Uniti d’America e non solo. Un luogo iconico, spesso raccontato nei film di Hollywood, una meta presa d’assalto da moltissimi turisti in visita ogni anno negli States. Situata nel deserto del Nevada, è celebre soprattutto per i famosissimi casinò che riempiono le strade e per i concerti dei grandi artisti che ogni sera si esibiscono. Locali, negozi, resort, hotel di lusso, casinò e molto altro ancora: tutto questo si può trovare nella Las Vegas Strip, una strada che si estende sui due comuni di Paradise e Winchester. Ben 19 dei 25 hotel più grandi del mondo come numero di stanze si trovano qui. Tra i più conosciuti non si può non menzionare il Bellagio, creato nel 1998 sulla falsa riga delle ville che si trovano sul Lago di Como: qui va in scena ogni sera il mitico Cirque du Soleil. Ma la lista è lunghissima: c’è il Caesars Palace che si rifà all'epoca dell’Impero Romano e il The Venetian, basato sul tema di Venezia come dice il nome stesso, al cui interno ha dei canali d'acqua che ricreano l'atmosfera e gondolieri che permettono ai visitatori di girare in gondola per la struttura, che all'esterno riproduce piazza San Marco.