Plusvalenze, chiesti 20 giorni di proroga. L’esperto: “Verdetto? Sarà annullato”

Dalla proroga di 20 giorni chiesta dal procuratore Chinè fino al parere dell'esperto: le ultime novità sul processo plusvalenze della Juve

redazionejuvenews

Prima la sentenza del TAR che ha imposto alla Procura di consegnare ai legali della Juve la "carta Covisoc", poi la richiesta del Procuratore Chinè di una proroga di 20 giorni per analizzare nuovi atti forniti dalla Procura di Torino. L'udienza preliminare per decidere sui rinvii a giudizio del club e di 12 suoi ex dirigenti è quindi spostata al prossimo 27 marzo. Il caso plusvalenze diventa ogni giorno più difficile e complesso. Per il momento la Juve è stata penalizzata di 15 punti in classifica ma la difesa della Vecchia Signora ha già fatto ricorso e l'esito è tutt'altro che scontato.

Intervistato da Tuttosportl'autore del vigente Codice di Giustizia dello Sport PierluigiMatera, ha provato a prevedere quale potrebbe essere l'esito di tutta questa vicenda. "Il mio parere è che sul diritto abbiano finito per prevalere la portata suggestiva e la forza evocativa della vicenda giudiziaria penale", ha detto l'ex Vice Procuratore Generale del Coni. La Procura avrebbe agito con troppa fretta, utilizzando termini e modi non appropriati, come dimostrato dalla mancata condivisione della carta Covisoc.

"La procedura è la garanzia del diritto, altrimenti si calpestano diritti come quello alla difesa e al giusto processo, la cui violazione è ampiamente lamentata dai legali bianconeri", ha spiegato Matera. Una serie di errori che potrebbe portare quindi all'annullamento: "Non vedo margini per una conferma. Il Collegio di Garanzia dello Sport dovrà riformare e senza rinvio".