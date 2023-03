Calabrò: “Carta 10940? Il TAR ha bacchettato Covisoc e Procura”

Piero Calabrò , ex magistrato, ha detto la sua sull'ultima evoluzione dell'inchiesta plusvalenze , ovvero il via libera del TAR all'accesso della Juve alla carta nascosta 10940. Ecco le sue parole a RadioBianconera: "Il processo sportivo ha regole stringenti sia per la difesa che per l'accusa. Quando la Procura Federale ha notizie di un illecito ha 30 giorni per scriverlo a registro e 60 giorni per svolgere l'inchiesta.

Secondo questa carta la Procura Federale con la Covisoc ha evidentemente avuto uno scambio in cui si è palesata una notizia di reato e quindi già nell'aprile del 2021 andava aperto un processo che invece è stato abbondantemente posticipato. La Procura secondo le difese della Juve e anche secondo me avrebbe dovuto iscrivere questa notizia sul registro di cui sopra e avere poi 60 giorni per svolgere le indagini, invece non ha effettuato l'iscrizione, si è tenuta la notizia nel cassetto e ha agito solo ad ottobre. L'intero procedimento disciplinare, persino quello in cui ci sono state le assoluzioni decadrebbe, è una carta davvero importante ed è il motivo per cui la Procura non voleva darla alle difese.