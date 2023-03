Juventus, via libera del TAR per l’accesso alla carta segreta

Novità importante sul caso plusvalenze . Il TAR del Lazio ha dato il libero accesso alla Juventus alla carta segreta, numero 10940, documento che la Covisoc e la Procura Federale hanno utilizzato per dare il via all'inchiesta. Questa importante notizia favorisce la Vecchia Signora, che aveva inserito nel ricorso questa richiesta, accordato appunto dal TAR.

Ecco la nota ufficiale: "Si tratta di una carta in cui l’organo di vigilanza segnala alla Procura alcune “fattispecie per le quali non è agevole apprezzare quali siano i criteri a cui si sono attenuti i contraenti allo scopo di pattuire il relativo prezzo. La Procura Federale, che ha fornito indicazioni interpretative alla Co.Vi.So.C. ai fini dell’emanazione della nota, con la quale la Commissione ha proceduto a una segnalazione in ordine alla valutazione degli effetti della cessione dei calciatori sui bilanci di alcune società professionistiche ai fini dell’iscrizione ai rispettivi campionati.