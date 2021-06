Pistocchi: “Sono convinto che la Juventus vincerà il prossimo Scudetto e a mani basse”

Il giornalista ha parlato

Maurizio Pistocchi , giornalista, ha parlato di Juventus ai microfoni di Radio Amore Campania: "Sono convinto che la Juventus vincerà il prossimo Scudetto e a mani basse per diversi motivi. Hanno richiamato Max Allegri e non possono permettersi di fallire. La squadra di base è forte. A contendere lo Scudetto ai bianconeri sarà il Napoli. Alla squadra di Spalletti servirà un leader difensivo come è stato Albiol, poi se va via Fabian Ruiz, servirà un mediano di quel livello. Il Napoli deve mettersi a posto anche sulla sinistra: Mario Rui non è male, ma servirebbe un Emerson Palmieri, un Alonso".

A proposito di Juventus ha parlato ai microfoni di calcioshop Federico Chiesa: "Ricordo con emozione l'esordio in Serie A. E' stato il raggiungimento di tanti anni di sacrifici, poi ci sono state serate che porto con me. Una partita che mi ha fatto arrivare a certi livelli è stata con la primavera a Torino con la Juve primavera, quarto di finale di Coppa Italia in cui ho fatto gol. Mister Sousa mandava i giovani a giocare in primavera per un fatto di umiltà, per vedere se anche lì avevamo la stessa passione e la stessa voglia. Certe volte quando fai un passo indietro snobbi la gara, non la affronti con la stessa cattiveria. Lui invece voleva vedere se avevi questi valori. Quello è stato un grande momento per me, non bisogna sottovalutare nessun tipo di partita, affrontarla con superficialità. Come ho sempre detto io sono uno che vuole migliorare sempre. Ogni giorno vado in campo con la voglia di dare di più, cercando nuovi stimoli per dare di più per club e Nazionale. Su quello che devo migliorare ci sono tanti aspetti: il tiro in porta, ho la fortuna di allenarmi con Ronaldo. Lui è unico nel suo genere, cerco sempre di imparare da lui".