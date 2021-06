Rio Ferdinand: “Ronaldo non tornerà a Manchester, il capitolo è stato scritto e chiuso”

L'ex difensore del Manchester United ha parlato

La Juventus sta iniziando a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, con molti nomi seguiti dai bianconeri che potrebbero portare ad un miglioramento della rosa, chiesto da Massimiliano Allegri per arrivare al meglio alla prossima stagione. I bianconeri dovranno lavorare non solo in entrata, ma anche in uscita, anche se tutto il mercato della Vecchia Signora sembra legato al destino di Cristiano Ronaldo. Il portoghese infatti ha ancora un anno di contratto che lo lega al club di Agnelli, e potrebbe onorarlo come decidere di trasferirsi per raccogliere una nuova sfida negli ultimi anni della sua immensa carriera.

Ieri il procuratore del portoghese, Jorge Mendes, era a Milano, dove ha incontrato molte squadre per parlare di altri suoi assistiti, ma non la Juventus, con cui le discussioni sul futuro del numero 7 avverranno dopo l'Europeo. Fino a quella data Ronaldo è concentrato sulla competizione con la sua nazionale, e non verrà definito il suo futuro. I bianconeri dovranno quindi aspettare per entrare nel vivo del mercato, con la decisione di Ronaldo che condizionerà le operazioni che svolgerà Madama, sia in entrata che in uscita.

Molto comunque si è parlato del futuro di Ronaldo, con PSG e Manchester Untied che sembrano i club che potrebbero ingaggiarlo. Sul suo ritorno in Inghilterra, si è espresso l'ex compagno di squadra ed ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand: "Non penso che Ronaldo tornerà al Manchester. Il capitolo ormai è stato scritto ed è chiuso, quindi credo che non ci sia nessuna possibilità che questo ritorno avvenga. Agli Europei ci sono grandi possibilità per mettersi in mostra, ci saranno molti calciatori da seguire, anche se poi bisognerà vedere quali saranno disposti a cambiare club. Questo torneo è una grande opportunità per molti per mettersi in mostra ed essere comprati da un grande club".