Chiesa: “Cr7 unico, Paulo Sousa mi ha aiutato molto. Europeo? Pensiamo ad una gara alla volta”

Federico Chiesa, attaccante della Juventus e della Nazionale, si è raccontato in un'intervista alla pagina Instagram "Calcioshop":

GLI INIZI NEL CALCIO- "La mia famiglia ha influito perchè da quando ho mosso i primi passi avevo sempre la palla attaccata ai piedi, non mi piaceva prenderla in mano. Questo me lo ha trasmesso mio padre. I primi calci li ho tirati a sei anni alla Settignanese, vicino Firenze, e da lì poi è iniziata la mia carriera".

RAPPORTO CON PAPA'- "Abbiamo un bellissimo rapporto, lui ha tanta esperienza nel calcio a grandi livelli e quando mi dà consigli mi fa piacere. Cerchiamo però di parlare anche di altro. Nella mia famiglia quasi tutti sanno di calcio: mia madre ne sa tanto. Critiche? Anche a livello di comportamento mi hanno consigliato molto. I valori dell'umiltà e della voglia di migliorarsi me li porto dietro da sempre. Questo mi hanno dato, poi crescendo hanno sempre chiesto il massimo sia nel calcio che negli studi. Questo mi ha aiutato a diventare quello che sono adesso".

ALLENATORI INFLUENTI- "Quello che mi ha fatto fare il salto tra i grandi, Paulo Sousa, ha puntato di me dandomi tanta fiducia. Lo ringrazio perchè dalla primavera alla Serie A il salto è enorme. Nella mia carriera in molti mi hanno insegnato tanto come Eddy Baggio negli anni in cui venivo da esperienze in cui non giocavo. Ho iniziato a giocare negli allievi regionali grazie a lui, poi in primavera con Guidi che ho avuto anche negli allievi nazionali. Mi ha insegnato tanto sotto l'aspetto calcistico. Questi sono i tre mister che mi hanno lasciato tanto".

IL MOMENTO PIU' BELLO- "Ricordo con emozione l'esordio in Serie A. E' stato il raggiungimento di tanti anni di sacrifici, poi ci sono state serate che porto con me. Una partita che mi ha fatto arrivare a certi livelli è stata con la primavera a Torino con la Juve primavera, quarto di finale di Coppa Italia in cui ho fatto gol. Mister Sousa mandava i giovani a giocare in primavera per un fatto di umiltà, per vedere se anche lì avevamo la stessa passione e la stessa voglia. Certe volte quando fai un passo indietro snobbi la gara, non la affronti con la stessa cattiveria. Lui invece voleva vedere se avevi questi valori. Quello è stato un grande momento per me, non bisogna sottovalutare nessun tipo di partita, affrontarla con superficialità".

LA NAZIONALE- "Farne parte è un sogno che si avvera. Giocare per l'Italia è qualcosa di unico, più della Nazionale non c'è niente".

IL TIFOSO AZZURRO- "Il momento che ricordo è la finale del 2006, anche se ero piccolino. Poi dico anche il 2-0 contro la Germania agli Europei del 2012. E' stata una bella partita, poi purtroppo non abbiamo vinto in finale, ma in semifinale ero veramente felice".

PUNTI DI FORZA E NON- "Come ho sempre detto io sono uno che vuole migliorare sempre. Ogni giorno vado in campo con la voglia di dare di più, cercando nuovi stimoli per dare di più per club e Nazionale. Su quello che devo migliorare ci sono tanti aspetti: il tiro in porta, ho la fortuna di allenarmi con Ronaldo. Lui è unico nel suo genere, cerco sempre di imparare da lui. Poi il calcio è sempre in evoluzione, essere forti tatticamente dà un vantaggio sugli avversari".

EUROPEO- "A livello personale spero di esserci. Sono pronto e a disposizione. Poi per il risultato è ovvio che ci auguriamo di raggiungere il massimo obiettivo, ma dobbiamo pensare gara per gara perchè veniamo dalla delusione mondiale e questa è la nostra prima competizione dopo quella disfatta. C'è entusiasmo, ma andiamoci piano".

FUORI DAL CAMPO- "Ascolto diversi tipi di musica, svario molto. Per quanto riguarda gli hobby ho la passione dell'universo, mi piace leggere libri e guardare documentari. Come quasi tutti, poi, anche la play-station, in particolare a "Call of Duty". E' divertente da giocare con gli amici. FIFA? Gli e-sports mi hanno mandato una carta speciale con tutti i valori 99, uso quella perchè sono fortissimo".