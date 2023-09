Pistocchi: “Juventus brutta e vincente. E’ tornato il corto muso”

Pistocchi ha commentato la vittoria della Juve nell'ultimo match di Serie A: per il giornalista una prestazione un successo non entusiasmante

"Dopo la sconfitta con il #Sassuolo, la #Juventus fatica ma batte il #Lecce con un gol di #Milik e sale a quota 13pt. Partita poco spettacolare, gioco lento e poche idee, e #Juve fischiata dallo Stadium alla fine del 1^T, unico squillo uno spunto di #Chiesa con un sinistro di poco a lato. Dopo il gol di #Milik, #Juve in controllo e #Lecce ordinato e ben messo in campo ma mai pericoloso, che chiude in 10 per l’espulsione di #Kaba ( doppia ammonizione, la seconda molto discutibile). Juve brutta ma vincente, di corto muso".