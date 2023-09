Juventus-Lecce: le reazioni social dei calciatori bianconeri

La Juventus ha vinto ieri sera la partita valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A: i bianconeri hanno battuto per 1-0 il Lecce nella sfida dell'Allianz Stadium, grazie alla rete segnata da Arek Milik, scelto titolare per dare un turno di riposo a Dusan Vlahovic. I bianconeri hanno festeggiato i tre punti sui loro profili social, postando al termine della partita.