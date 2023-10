Pirlo: “La Juventus sta facendo quel che deve. Io subito etichettato”

Intervistato da Tmw, Andrea Pirlo ha parlato della stagione in corso della Juventus. Per l'allenatore della Sampdoria, i bianconeri sarebbero in linea con le loro ambizioni: "Milan, Inter e Juve stanno facendo un ottimo campionato. Magari ci saremmo aspettati qualcosina in più dal Napoli campione d'Italia, ma col cambio di allenatore forse la squadra ha perso qualche automatismo. Avrà però sicuramente il tempo per riprendersi. Direi che le tre che stanno davanti stanno facendo quello che devono fare. Sono tre squadre attrezzate per poter vincere il campionato. Adesso il Milan è in testa, ma se la giocheranno tutte fino alla fine".