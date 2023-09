Ex Juve, Pirlo a rischio? Partenza difficile con la Sampdoria

La brutta partenza del ex Juventus Andrea Pirlo con la sua Sampdoria rischierebbe di mettere già in pericolo la panchina dell'allenatore

La sconfitta a sorpresa subita in rimonta dalla Sampdoria in casa contro il Cittadella metterebbe in pericolo la panchina di Andrea Pirlo. L'ex giocatore e allenatore della Juventus, dopo il successo alla prima di campionato a racimolato solamente 1 punti in 4 giornate, perdendo tutte e tre le partite a Marassi. La sua squadra attualmente occupa il 16° posto in classifica.