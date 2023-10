Milan-Juve, Pioli con la mossa a sorpresa: altra chance per Jovic dal ‘1

Il tecnico dei rossoneri è già al lavoro per preparare il big match di questo sabato a Ssn SIro: Ancora il serbo in vantaggio su Giroud

La sorpresa in questione riguarda l’attacco. Pioli sa bene che nelle tre gare consecutive con Juve, Psg e Napoli l'apporto di Olivier Giroud sarà fondamentale. Il bomber 37enne dovrà essere gestito al meglio, visti i tanti impegni ravvicinati. Per questo motivo è probabile un turnover in fase offensiva, che dipenderà molto dalle condizioni dell’ex Chelsea, domani in campo dal '1 contro la Scozia.

L’idea è quella di dare ancora spazio a Luka Jovic, la punta di scorta che non ha fatto impazzire il Milan nell’ultima sfida da titolare contro il Genoa. Ma Pioli è intenzionato a dargli nuova fiducia, anche per questioni pratiche. E con Okafor ancora non al meglio, la scelta ricade proprio su di lui.

Duello a distanza con Vlahovic — Infatti Giroud tornerà mercoledì in giornata dagli impegni con la nazionale francese, mentre Jovic si sta allenando a Milanello da giorni senza troppi intoppi. In più, sarebbe una sfida a distanza con il connazionale Vlahovic per prendere lo scettro di goleador in questa importante sfida. Pioli ci pensa.

