Calciomercato, la Juventus ha l’asso nella manica per arrivare a Thuram

Il calciomercato di gennaio della Juventus sarà con ogni probabilità all'insegna del centrocampo. I limiti nel reparto, acuiti dai casi Pogba e Fagioli , dovrebbero vedere il club bianconero impiegare risorse importanti per sostituirli. Il nome in cima alla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli pare essere sempre Khephren Thuram . Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe una strategia per tentare l'assalto al calciatore del Nizza .

Valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro, la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di arrivare a tali cifre per lui. La soluzione sarebbe però in casa: Samuel Iling-Junior sarebbe una contropartita gradita al club francese. L'inserimento del cartellino dell'inglese potrebbe ridurre notevolmente il costo dell'operazione per il cartellino di Thuram. L'alternativa a lui sarebbe invece Lazar Samardzic dell'Udinese.