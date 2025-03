Pioli alla Juventus, annuncio improvviso! / News

Stefano Pioli può diventare il nuovo allenatore della Juventus? Ecco una delle voci più grosse che stanno circolando

Bargiggia lancia la bomba sul futuro della panchina della Juventus

Sono giorni che si parla in continuazione di quello che potrebbe succedere da qui alle prossime settimane, rispetto al discorso panchina. La Juventus sta vivendo una stagione travagliata. Ed è anche per questo motivo che – sotto sotto – circolano dei nomi diversi, proprio rispetto al tecnico. La Juve, potrebbe seriamente prendere in considerazione la possibilità di cambiare mister e forse, pure Giuntoli scricchiola. In questo senso, come detto, si parla spesso in queste ore di quello che potrebbe succedere ed il giornalista Paolo Bargiggia ha lanciato una vera e propria bomba sul proprio profilo di X.

"Chi scrive e racconta di ipotesi post Motta alla @juventusfc con Conte o Gasperini è completamente fuori strada. Se non in malafede. Giuntoli mai andrà su uno dei due, noti scassa società. Dovesse cambiare, i preferiti, ad oggi sono Pioli o Baroni". Una notizia clamorosa, se vogliamo. Pioli è in Arabia – ed è l'ultimo ad aver vinto lo scudetto al Milan – mentre Baroni (che alla Juventus c'è già stato, allenando la Primavera) sarebbe un colpo di scena assoluto. Anche se un po' meno per chi legge Juvenews.eu, considerando che ve ne stiamo parlando da giorni. Di fatto, anche Pioli, sarebbe ora in corsa per diventare il tecnico della Juventus nel caso di un ribaltone di fine stagione. E allora, occhi bene aperti. Al massimo. Qualcosa, si sta muovendo.