Rivoluzione Juve, Giuntoli pensa al mercato estivo: chi resta e chi va

La Juve è pronta a una nuova rivoluzione estiva: cinque giocatori in uscita e tanti altri in bilico. Tutte le novità

Siamo solo a marzo ma la stagione della Juve è già quasi finita. Ai bianconeri non resta che combattere per un posto in Champions League ma per il resto gli obiettivi stagionali sono già stati tutti falliti. Fuori dalla Champions, fuori dalla Coppa Italia e lontani dalla lotta scudetto: è stata l’ennesima annata al di sotto delle aspettative. Thiago Motta ha di certo le sue colpe, ma anche la rosa ha dimostrato di avere delle lacune importanti, soprattutto dal punto di vista caratteriale. A giugno sarà rivoluzione.

Mercato Juve, chi resta e chi va: 5 in uscita

La Gazzetta dello Sport ha provato quindi a fare delle liste. Tra chi non verrà venduto ci sono Di Gregorio, Pinsoglio, Bremer, Cabal, Kelly, Alberto Costa, Kalulu, Locatelli, Thuram, Adzic, Koopmeiners, McKennie e Conceicao. Tra alti e bassi e giocatori appena acquistati, questi meritano ancora la fiducia bianconera. Tra chi rischia troviamo invece Perin, Gatti, Veiga, Savona, Weah, Nico Gonzalez, Kolo Muani, Yildiz e Mbangula. Per giocatori come Kolo Muani o Yildiz il futuro è particolarmente incerto e legato soprattutto alla qualificazione alla prossima Champions League. Sono invece cinque i giocatori destinati a partire: Cambiaso, Rouhi, Douglas Luiz, Vlahovic e Milik. In particolar modo il serbo è alla ricerca di una nuova squadra… che però non è stata ancora trovata. Nel frattempo la Juve pensa a un’offerta pesantissima: 80 milioni di euro per… <<<