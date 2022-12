Juve, senti Pimenta: “Pogba è pronto, pensa solo al rientro”

I tifosi bianconeri aspettano dall'estate scorsa di vedere in campo il numero 10. Il francese, arrivato a parametro zero, si è subito infortunato nella tournée negli USA. Poi le vicissitudini sul recupero, tra la terapia conservativa e l'operazione, con la dolorosa rinuncia al Mondiale. Ma a gennaio finalmente la Juve ritroverà il francese, parola di Pimenta: "Paul è pronto a tornare in campo, pensa solo al rientro. Avrebbe voluto essere lì, ma tifa la Francia da lontano".