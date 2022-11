Di Maria, i tifosi furiosi con l’argentino: “Allora i miracoli esistono”

Doveva essere il fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva della Juventus, ma in questa prima parte di stagione Angel Di Maria è stato più tempo infortunato che in campo. Subito dopo il rompete le righe con i club, il Fideo è tornato a brillare con l'Argentina. Due gol e un assist nel 5 a 0 che l'Argentina ha rifilato in amichevole agli Emirati Arabi.