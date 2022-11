Paolo Cannavaro: “Con Pogba e Chiesa la Juve diventerà l’anti-Napoli”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Napoli Paolo Cannavaro ha parlato delle possibilità di vittoria dello scudetto da parte della formazione di Luciano Spalletti: "Da buon napoletano sono scaramantico. Di certo, il vantaggio di 8 punti è strameritato. C’è organizzazione, dedizione e solidità: se queste componenti saranno mantenute, non ce n’è per nessuno. La squadra non è soltanto bella ed efficace, ma è compatta. Per intenderci, i calciatori che dovrebbero fare la differenza sul piano tecnico, la fanno anche in termini di sacrificio. Questa per me è vera la mentalità vincente".