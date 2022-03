Cinque pillole statistiche dopo Sampdoria-Juventus

Alcune curiosità dopo la vittoria della squadra bianconera di ieri contro i blucerchiati. Morata e Szczesny grandi protagonisti della gara.

redazionejuvenews

La Juventus ieri ha vinto e convinto ieri a Marassi, battendo la Sampdoria per 3-1. Un successo arrivato con autorità, gestendo la gara e sapendo approfittare delle occasioni giuste per colpire. Dapprima con l'autogol di Yoshida, causato dalla solita percussione di Cuadrado, poi con il rigore trovato da Kean e trasformato da Morata. Il gol subito da Sabiri è stato frutto di una sfortunata deviazione dello spagnolo, che poi si è rifatto con il terzo gol. Il brivido finale poteva arrivare dal rigore di Candreva, neutralizzato da un grande Szczesny. In attesa delle gare di Inter, Napoli e Atalanta, i bianconeri si sono portati così a quota 56 in classifica. Consolidato il quarto posto, la squadra di Allegri è a -1 dal Napoli, impegnato oggi a Verona. Andiamo a leggere alcune curiosità statistiche dopo l'impegno di ieri, pubblicate sul sito ufficiale della Juventus.

"5 PILLS | SAMPDORIA - JUVENTUS

Wojciech Szczesny è il primo portiere a parare tre rigori consecutivi affrontati in Serie A da Emiliano Viviano nel 2017/18 (quattro di fila). Álvaro Morata è andato in doppia cifra di gol tra tutte le competizioni per l'ottava stagione consecutiva - dalla sua prima esperienza in bianconero (2014/15) ci è sempre riuscito (con le maglie di Juventus, Real Madrid, Chelsea e Atletico Madrid). Álvaro Morata ha realizzato tutti i tre rigori che ha calciato in Serie A: uno nel 2015/16, uno nel 2020/21 e uno nel 2021/22.

La Juventus è rimasta imbattuta per 15 partite consecutive di Serie A per la prima volta dal marzo 2019, sempre sotto Allegri - superata la striscia di 14 nella gestione Maurizio Sarri. La Sampdoriaha concesso solo due rigori in questo campionato, entrambi contro la Juventus: gol di Bonucci all'andata, gol di Morata al ritorno. 100ª presenza con la maglia della Juventus in tutte le competizioni per Danilo. Matthijs de Ligt ha giocato oggi la sua 100ª partita da titolare in tutte le competizioni con la maglia della Juventus".