Morata, ottavo anno in doppia cifra per il bomber spagnolo

Morata si sta riprendendo la Juventus a suon di gol e buone prestazioni, come confermato anche dalla statistiche e dai dati.

redazionejuvenews

La Juventus, vittoriosa ieri sera 3-1 contro la Sampdoria, ha vinto e convinto gli addetti ai lavori. Tra i protagonisti della sfida impossibile non citare Alvaro Morata, autore di una splendida doppietta. L'attaccante spagnolo nel primo tempo ha trasformato un calcio di rigore e nella ripresa, a pochi minuti dalla fine, ha messo in rete, colpendo di testa, un bel cross di Manuel Locatelli. Per l'ex Atletico Madrid in questa stagione sono già 11 di reti, di cui 8 in Serie A, due in Champions League e uno in Coppa Italia sempre con la Sampdoria.

Come riporta Opta, per il classe '92 questa è l'ottava stagione consecutiva in doppia cifra. Infatti, partendo proprio dall'annata 2014-15, la prima con i bianconeri, lo spagnolo ha sempre raggiunto e superato le dieci reti in tutte le competizioni. Nell'esperienza juventina l'attaccante ha segnato nella prima stagione 15 gol, mentre nella seconda 12 marcature siglate. Tornato al Real Madrid, Morata ha messo a referto 20 reti, confermandosi poi al Chelsea con 15 gol. Successivamente il passaggio in Spagna, questa volta all'Atletico Madrid, 15 segnature il primo anno e 16 il secondo. Poi il ritorno in bianconero, nella stagione 2021-22, quando lo spagnolo siglò ben 20 gol, mentre, come detto in precedenza, quest'anno l'ex Real Madrid è a quota 11, nonostante manchino ancora 2 mesi alla fine di tutte le competizioni.

Un buon bottino per Morata, che deve ancora guadagnarsi sul campo il riscatto, visto che il prestito biennale concesso dall'Atletico Madrid scadrà proprio tra qualche mese. Di sicuro c'è stato un cambio di rotta repentino del classe '92 dopo il calciomercato di gennaio, dato che in inverno Morata sembrava certo di andare alla corte d Xavi, al Barcellona. Poi però i vari intrecci di mercato non hanno permesso il trasferimento e da quel momento è come se fosse nata un'altra storia tra la Juventus e Morata, con un finale ancora da scrivere.