Conterio: “E’ l’estate dei parametri zero ancora senza squadra”

Su Bernardeschi: "Ha preferito far le valigie e annunciare nel Metaverso che andrà in Major League Soccer a Toronto. Lui come Lorenzo Insigne, in una lega in ascesa straordinaria, in un campionato in evoluzione fantastica ma pur sempre lontano come qualità dalle grandi leghe. E' l'estate in cui in tanti hanno fatto i conti con la realtà. Neymar non ha offerte, se non quelle del Newcastle dove nessun grande vuole andare perché, non ce ne voglia la Proloco del Tyneside, non è certo Londra e neppure le si avvicina. Il calciomercato è cambiato e poi il tempo scorre. Anche per i più grandi. Anche per chi, da Ronaldo in poi, fatica ad accorgersene".