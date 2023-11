Phillips alla Juve? Guardiola: “È eccezionale, ma ecco perchè non gioca”

Uno dei possibili nomi per rinforzare il centrocampo della Juve a gennaio è quello di Kalvin Phillips . Il giocatore inglese non sta trovando molto spazio al Manchester City e per questo potrebbe lasciare l'Inghilterra in prestito.

Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dei Citizens Pep Guardiola ha spiegato: "Kalvin è eccezionale in tante cose. Non gioca perché Rodri è un giocatore chiave per noi. Non fa mai nulla contro i compagni che giocano, né una smorfia. Mi piacerebbe dargli più minuti possibile".