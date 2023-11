Mercato Juve, per il centrocampo spuntano due nomi dalla Premier League

La Juventus a gennaio ha intenzione di intervenire sul mercato, concentrandosi soprattutto sul settore di centrocampo. Dopo aver perso per motivi diversi sia Pogba che Fagioli, la Juve ha bisogno di rinforzi per tornare ad avere più alternative nel reparto. La dirigenza bianconera, con Giuntoli e Manna in testa, guarda con un occhio speciale ai giocatori in uscita dalla Premier.