Phillips manda segnali alla Juve: titolare e gol in Champions

Phillips è stato schierato titolare in Champions e ha anche trovato la via del gol: buoni segnali per la Juve

Sarà pure ai margini del progetto ma il talento di Kalvin Phillips non si discute. Guardiola lo ha spiegato bene: il Manchester City ha tanta qualità in mezzo al campo e trovare spazio non è semplice.

Ieri in Champions League contro la Stella Rossa il centrocampista inglese è però stato schierato titolare e ha anche trovato la via del gol.

Per la Juve non possono che essere buone notizie: Phillips è in forma e se dovesse davvero arrivare a Torino in prestito a gennaio potrebbe rivelarsi un grande colpo. I bianconeri ci sperano davvero: vedremo se il sogno diventerà realtà.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.