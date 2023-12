Calciomercato, Ceccarini: “Ultimo tentativo della Juventus per Phillips”

Nel suo editoriale su Tmw, Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato della Juventus. Ecco cosa ha scritto: "La Juventus è sempre alla ricerca di un centrocampista per gennaio. È evidente che la soluzione migliore sarebbe quella di un prestito. Per questo magari un ulteriore tentativo potrebbe essere fatto per Phillips del Manchester City. L’ideale sarebbe riuscire a cedere chi è in esubero per magari pensare ad un investimento diverso. Il primo nome in uscita resta Iling Junior, che non sta trovando spazio e in Premier League ha estimatori. Il suo contratto scade nel giugno 2025. Una sua partenza a titolo definitivo potrebbe dare forza ad un’offerta per Sudakov ma molto dipenderà dalle richieste dello Shakthar. Anche Koné del Borussia Monchengladbach è un altro giocatore seguito ma la sua valutazione è ancora più alta. La Juventus, nel caso, cercherà di capire come meglio muoversi".