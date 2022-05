Perinetti: “Dybala ha voglia di vincere. Credo sia avanti l’Inter”

L'esperto direttore sportivo è stato intervistato Tuttomercatoweb, toccando molti temi di attualità del calcio italiano. Ecco le sue parole.

Giorgio Perinetti è stato intervistato da Tuttomercatoweb. L'esperto direttore sportivo ha detto la sua sul duello Scudetto fra le milanesi, che oggi vivrà il suo epilogo con Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria : " È stata una lotta appassionante , entrambe hanno avuto qualche momento di stop. Ma il Milan ha dalla sua di essere davanti e ha sorpreso la maturità alla quale sono arrivati in breve tempo calciatori molto giovani. Ha saputo tenere testa all’Inter. Deve fare un punto, poi nel calcio ci sono state tante sorprese . La maturità dei giovani del Milan dovrebbe far stare tranquilli Pioli, Maldini e Massara ".

Ieri Paulo Dybala ha giocato la sua ultima partita con la maglia della Juventus, nella brutta sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina. Perinetti, che lo conosce bene, dice la sua sul futuro della Joya: "Ha talento e ancora voglia di vincere. Ha passione per quello che fa, è un giocatore che può dare qualcosa in più. Credo che l’Inter sia davvero davanti".