Juve, cinque pillole statistiche dopo la sconfitta contro la Fiorentina

Ieri sera la squadra bianconera ha chiuso la sua stagione con una pessima gara al Franchi contro la Viola, perdendo meritatamente per 2-0.

redazionejuvenews

Ieri sera si è chiusa la stagione della Juventus, con la sconfitta subita al Franchi contro la Fiorentina per 2-0. I bianconeri fin dalle prime battute sono sembrati poco motivati e fuori dalla partita, mentre la squadra viola ha aggredito gli avversari con la grinta di chi aveva un obiettivo importante: tornare in Europa. Con i tre punti di ieri infatti i toscani si sono assicurati la qualificazione alla prossima Conference League, tornando così a giocare in una coppa europea a 5 anni di distanza dall'ultima volta. Già prima del match era chiaro che le due squadre avrebbero approcciato la sfida in modo diverso. Ma l'andamento dei 90 minuti non ha avuto storia.

La squadra di Vincenzo Italianoè passata in vantaggio alla fine del primo tempo con Duncan, ma ha avuto più di un'occasione per far male ai bianconeri. Nei minuti finali poi il rigore del 2-0 trasformato da Nico Gonzalez ha messo il punto su una brutta partita e una stagione avara di soddisfazioni. Andiamo a vedere 5 pillole statistiche dopo la partita di ieri, pubblicate dal sito ufficiale della Juventus.

"5 PILLS | FIORENTINA-JUVE

La Juventus ha giocato la partita numero 3000 nella sua storia nella Serie A a girone unico: il bilancio è di 1652 vittorie, 810 pareggi e 538 sconfitte.

La Fiorentina ha vinto una partita di Serie A al Franchi contro la Juventus per la prima volta dal 15 gennaio 2017.

Giorgio Chiellinie Leonardo Bonucci sono scesi oggi in campo contemporaneamente per la 200ª volta in Serie A con la maglia della Juventus. Leo ha raggiunto oggi Dino Zoff al 7º posto nella classifica per presenze con la maglia della Juventus in tutte le competizioni (476).

Giorgio ha chiuso la sua esperienza alla Juventus con 561 presenze in tutte le competizioni: solo Alessandro Del Piero (705) e Gianluigi Buffon (685) ne hanno collezionate di più con i bianconeri.

100ª partita da titolare con la maglia della Juventus per Adrien Rabiot, considerando tutte le competizioni".