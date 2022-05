Di Maria: “Volevo rimanere. Futuro? Deciderò più avanti”

Ieri l'attaccante argentino ha giocato, segnando anche un gol, la sua ultima partita a Parigi. Ora la Juventus rimane un'opzione concreta.

Ieri il Paris Saint-Germain ha chiuso il suo campionato con la gara casalinga contro il Metz, vinta con un netto 5-0. A segno anche Angel Di Maria, alla sua ultima partita a Parigi. L'argentino, a fine gara, ha salutato compagni e tifosi, senza nascondere una certa commozione. Oggi su Instagram ha voluto esprimere le sue emozioni: "È arrivato il giorno che non volevo che arrivasse. Quel giorno in cui devo dire arrivederci. Perché Parigi continuerà ad essere la mia casa per tutta la vita. Abbiamo vissuto con la mia famiglia 7 anni indimenticabili. Dal primo giorno ci siamo sentiti a casa. Non ho parole per ringraziare tutte le persone del club, tutti gli ultras e tutti i tifosi. Sono venuto in questo club dalla porta principale e esco dalla stessa porta. La sofferenza e le lacrime della mia famiglia e mie ieri sono per l'amore che proviamo per questo club, questa città e tutte le persone che abbiamo incontrato. Ci mancherete molto. Grazie, grazie e mille volte grazie".