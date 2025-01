Perinetti: “La Juventus non dovrebbe esonerare Thiago Motta”

Giorgio Perinetti ha parlato dell'allenatore della Juventus, Motta: per il dirigente, il club bianconero dovrebbe insistere con il tecnico

Intervistato per Radio Bianconera, Giorgio Perinetti ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Io credo che sia l’allenatore giusto, ha una grande personalità, il proprio credo calcistico, non è facile affermarsi visto che si trova di fronte ad un nuovo progetto. I tanti infortuni hanno sicuramente rallentato questo processo, non credo che la Juve debba esonerare Motta, anzi al contrario”.

Perinetti: “Thiago Motta ha sbagliato con alcune dichiarazioni”

Inoltre, il dirigente ha commentato delle recenti dichiarazioni dell’allenatore della Juventus, non condividendole: “Il mercato di gennaio non sarà semplice perché a metà stagione è difficile che i giocatori siano disposti a lasciare i loro club, quindi rafforzare la squadra è compito arduo. Motta è stato criticato molto quando ha fatto la dichiarazione secondo cui lui non è ossessionato dalla vittoria. Il suo pensiero è anche condivisibile, ma alla Juve non si può dichiarare una cosa del genere. Qualsiasi grande club deve lottare per ottenere i risultati, anzi questo è lo scopo principale. Comunque sia, a Thiago bisogna dare tempo, anche perchè su di lui si è investito molto”.