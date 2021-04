Perez: “Ritorno Ronaldo? Sono voci messe in giro dal suo entourage”

Le parole del presidente del Real Madrid

redazionejuvenews

Dopo il deludente ko rimediato contro l'Atalanta domenica scorsa, che aveva sancito il sorpasso momentaneo in classifica della squadra di Gasperini, la Juventus ha battuto il Parma per 3-1tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, superando a sua volta i ragazzi di Gasperini in attesa delle partite di questa sera. Emiliani in vantaggio con la gran punizione messa a segno da Brugman, che ha sfruttato l'errore di Cristiano Ronaldo in barriera. I bianconeri sono però stati bravi a non arrendersi, ribaltando la situazione grazie alla doppietta di Alex Sandro (la sua prima con la maglia bianconera) e alla prima rete stagionale di Matthijs De Ligt.

Un'altra partita, la seconda consecutiva a Torino, in cui Cristiano Ronaldo non è riuscito a trovare la via del gol come suo solito. Cr7 ha avuto poche palle gol a disposizione a dire la verità, ben ingabbiato dai difensori avversari, innervosendosi ulteriormente e rimediando un giallo di frustrazione nel finale di gara. Il giorno dopo ecco che così tornano a circolare le voci su un suo clamoroso addio al termine di questa stagione. Voci alle quali, il presidente del Real Madrid Florentino Perezha voluto rispondere personalmente. Qui di seguito ecco riportate le sue parole ai microfoni di Cadena Ser:

"Le voci sul ritorno di Cristiano Ronaldo al real Madrid sono solo voci messe in giro dal suo entourage. Non c’è niente di vero in questi rumors. Il futuro di Zidane? Non riesco a immaginare il Real Madrid senza Zidane la prossima stagione. Voi giornalisti siete molto noiosi con certe storie, gli chiedete sempre la stessa cosa ogni volta. Zidane ha un contratto con noi, è una leggenda del nostro club. Alcuni se ne andranno e se se ne andranno se ne andranno come delle leggende. Non si alzerà un giorno che lo avranno licenziato all'improvviso".