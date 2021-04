Del Piero, complimenti ad Alex Sandro: “L’ultimo Alex a far doppietta nella Juve…”

Il post dell'ex capitano bianconero

Mentre le discussioni tra UEFA e club della Superlega continuano, la Serie A è tornata finalmente in campo. La Juventus, reduce dalla cocente sconfitta maturata sul campo dell'Atalanta domenica scorsa, che ha consentito agli orobici il sorpasso in classifica, si è subito rialzata stendendo per 3-1 il Parmatra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Passati in vantaggio a metà del primo tempo grazie alla punizione dell'uruguaiano Brugman, complice anche l'errore in barriera di Cristiano Ronaldo (ieri brutta gara per lui), gli emiliani sono poi stati rimontati dai gol della difesa dei padroni di casa. Una doppietta di Alex Sandro, e la prima rete stagionale di Matthijs De Ligt, hanno consentito ai ragazzi di Andrea Pirlo di aggiudicarsi i tre punti, portando ad una sola lunghezza la distanza dal Milan secondo, battuto dal Sassuolo a San Siro.