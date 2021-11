Per ora niente apertura degli impianti al 100% della capienza

Per ora niente 100%: si rimane al 75%

Con l'aumento di contagi da coronavirus in Italia che sta caratterizzando questo inizio di novembre, il Governo ha deciso di sospendere in maniera temporanea il decreto che prevede gli impianti sportivi all'aperto con il 100% della capienza prevista. Dunque si rimarrà al 75% , come detto dalla Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali . Ci dovrebbe essere anche un'altra novità: probabilmente dalla prossima settimana si potrà entrare negli stadi solamente con doppia dose di vaccino oppure con certificato di guarigione. Sarà eliminata, dunque, la possibilità di fare il tampone 48 ore prima dell'evento. Di seguito riportiamo le parole di Vezzali durante Sport Industry, talk show online organizzato da Rcs Academy: "Il tema dell’aumento della capienza negli impianti, considerando il trend epidemiologico in crescita, forse ora non sarà possibile attuarlo anche per ragioni di cautela.

Oggi non possiamo parlare di via libera, in un’ottica di prudenza. A breve avrò una audizione con il CTS per le Atp Finals a Torino. Si è creata una criticità, si tratterebbe di poter chiedere una minima percentuale in più al 60% per accedere, nel rispetto dei protocolli anti-Covid sempre rigidi. Decreto che vieta sponsorizzazioni di siti di scommesse nello sport? Stiamo lavorando per cercare di rendere possibile una sospensione temporanea del Decreto. Sempre tenendo centrale l’importanza di combattere e contrastare la ludopatia. Aprirò un tavolo con tutte le associazioni interessate per trovare un equilibrio tra risorse economiche da destinare al mondo sportivo e l’attenzione di contrastare la ludopatia.