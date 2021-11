Dal Pino tuona contro il Governo sulla capienza negli stadi

Il presidente della Lega Serie A ha parlato

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di GR Parlamento circa la capienza negli stadi di calcio italiani, ancora ferma al 75%. La critica del presidente della Lega Serie A è rivolta al Governo che, nonostante cinema e teatri siano tornati al 100% della capienza, gli stadi ancora non sono tornati al massimo degli spettatori. Queste le sue parole: "Capienza negli stadi? Il Green pass è fondamentale, però deve valere per tutti e per tutte le attività. Non è proprio possibile vedere nei cinema al chiuso il 100% del pubblico e negli stadi avere solo il 75%, non è veramente possibile. Il derby tra Milan e Inter di ieri è stato un grande spot, peccato non ci sia stato il 100% di pubblico così come è un peccato che l’Italia, nella sfida decisiva contro la Svizzera, non potrà avere il pieno supporto dell’Olimpico di Roma.