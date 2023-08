Mercato Juve / Elkann e Giuntoli valutano un colpo clamoroso… gratis!

Con l'arrivo di Giuntoli , la Juventus ha dato il via ad una rivoluzione che - se vogliamo - era attesa da anni. Serviva qualcuno capace non solo di far quadrare i conti e di vendere questo o quel calciatore, ma anche di andare a pescare - laddove possibile - il nome giusto, al giusto prezzo. Che poi, era è un po' quello che avveniva quando alla Juventus era presente uno come Beppe Marotta , oggi altrove. Per questa ragione, in questa sessione di calciomercato, non si fa altro che parlare di quello che potrebbe avvenire prima di settembre, quando gli affari non saranno più possibili.

La Juventus valuta un grosso colpo per il futuro

In questi giorni è circolata spesso e volentieri una notizia secondo cui la Juventus starebbe valutando un colpo da urlo, con qualche anno di ritardo, che dovrebbe portare in bianconero Gigio Donnarumma. Stando a quello che viene riferito, però, l'intenzione della società non sarebbe quella di mettersi al tavolo delle trattative con il PSG (forte di un contratto con il calciatore fino al 2026) ma di attendere che il giocatore possa liberarsi a zero. Un piano per il futuro, insomma. In molti sono infatti convinti che anche il calciatore stesso non veda l'ora di tornare in Italia. Con la Juventus come sua meta preferita, in assoluto. Per questo, sin da subito, la Juventus vorrebbe mettersi in prima fila. Tornando al mercato attuale invece, grandissima attenzione: adesso la Juventus sta valutando 4 cessioni davvero clamorose <<<