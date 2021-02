Cuadrado, lesione al bicipite della coscia destra. Ecco quanto starà fermo

TORINO- Dopo un buon periodo di forma, inziato lo scorso 20 di gennaio con la vittoria ottenuta nella finale di Supercoppa Italiana sul Napoli, la Juventus ha racimolato il suo terzo ko stagionale in questo campionato. Sabato sera, alla prima apparizione nel nuovo “Diego Armando Maradona”, i bianconeri sono stati superati dagli azzurri di Rino Gattuso, ai quali è bastato un rigore messo a segno nel primo tempo da Lorenzo Insigne.

Cristiano Ronaldo e compagni sono così scivolati al quarto posto in classifica, vista anche la vittoria di ieri della Roma sull’Udinese, che ha riportato i ragazzi di Paulo Fonseca al terzo posto. Per Cristiano Ronaldo e compagni arriva però subito l’occasione per il pronto riscatto. Mercoledì sera, ad Oporto, la Juve affronterà i padroni di casa del Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita contro un avversario sulla carta inferiore, ma da non sottovalutare visti i precedenti degli anni passati (eliminazione ai quarti contro l’Ajax nel 2019 e contro il Lione agli ottavi nella passata stagione).

Alla gara non prenderà parte Juan Cuadrado, uscito sabato sera al termine dei primi 45 minuti per un problema muscolare. La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha fatto luce sulle condizioni dell’esterno colombiano: “Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Juan Cuadrado presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”. A questo punto, nel quartetto difensivo che giocherà davanti a Wojciech Szczesny, dovrebbe essere l’ex di turno Danilo a prendere il posto sulla destra del numero 16. Coppia centrale formata dal rientrante Leonardo Bonucci (che ha recuperato dopo i problemi accusati negli scorsi giorni) e da uno tra Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt (favorito al momento il capitano). Sulla sinistra invece agirà l’altro ex di turno Alex Sandro.