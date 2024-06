Pepe: “Spero che Motta riporti la Juventus dove merita”

Simone Pepe, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Thiago Motta.

Simone Pepe, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a BN: “Il gol arrivato proprio al 98′ secondo me è un segnale molto positivo e potrebbe valere una svolta per il gruppo. Io sto rivivendo la Nazionale come quando ero bambino e seguivo da tifosissimo gli Azzurri ad Italia ’90. Juve? Ho conosciuto Thiago Motta per poco in Nazionale e posso dire che è un ragazzo per bene. Come allenatore non lo conosco ma tutti mi dicono che sia davvero molto bravo, spero che possa riportare la Juve dove merita. Che consiglio darei a chi arriva alla Juve? Gli direi che alla Juventus li aspetta un’esperienza fantastica ma anche molto difficile, perchè quando sei alla Juve sei costantemente sotto pressione, è un ambiente nel quale è tassativo dimostrarsi vincenti fin da subito”.