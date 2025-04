Pellissier: “Kean aveva fatto il suo dovere anche alla Juventus”

Sergio Pellissier ha parlato dell'attaccante Moise Kean: per l'ex calciatore, il rendimento della punta nella Juventus sarebbe da rivalutare

Intervistato per NewsSuperscommesse, Sergio Pellissier ha parlato dell’attaccante della Fiorentina, trasferitosi dalla Juventus nell’ultimo calciomercato estivo, Moise Kean. Ecco le sue parole: “Anche quando era alla Juventus, secondo me, Kean ha fatto piuttosto bene il suo dovere. Non è uno di quelli da cui ci si può aspettare che faccia goal in tutte le partite, come furono Del Piero e Trezeguet, per intenderci, ma resta un attaccante che, se messo nelle condizioni giuste, può fare la differenza. Naturalmente, è importante che un allenatore dia fiducia ai propri calciatori, cosa che Palladino ha fatto anche con Kean sin dal primo giorno in cui è arrivato a Firenze”.

Pellissier: “Diverso essere la punta di riferimento da uno dei tanti”

L'ex calciatore ha proseguito: "Quando un attaccante si trova a giocare in una squadra in cui sa di essere il principale riferimento, dove tutti si affidano a lui per riuscire a portare a casa il risultato, è ben diverso dall'essere uno dei vari che gioca senza avere una maglia da titolare garantita, oltre a subire numerose critiche se non segna alla prima partita in cui scende in campo".