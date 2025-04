Ex Juve, Gambaro: “Kean? 7-8 mesi possono capitare a chiunque”

Enzo Gambaro ha parlato dell'ex attaccante della Juventus, Moise Kean: per l'ex calciatore, sarebbe troppo presto per esaltare il giocatore

Intervistato per Radio FirenzeViola, Enzo Gambaro ha parlato dell’attaccante della Fiorentina, Moise Kean, trasferitosi in viola dalla Juventus nell’ultimo calciomercato estivo. Ecco le sue parole: “Quest’anno Kean ha ottimizzato tutto il suo talento. Credo che i 52 milioni di clausola non siano pochi: è il primo anno in cui riesce a esprimersi a questi livelli. I sette-otto mesi possono capitare a chiunque. Può anche tornare il “vecchio” Kean, qualche dubbio ce l’ho sempre. Per come la vedo io è un ottimo giocatore, ma non stiamo parlando di Van Basten. Quando è in velocità calcia anche bene, è un attaccante per alcune cose mi piace. Se mi chiedete se secondo me vale 7-8 milioni netti di ingaggio vi dico che non lo farei mai. Anche 5 milioni netti, per la Fiorentina, sono tanti”.

Gambaro: “Potenziale della Fiorentina da 8°-9° posto”

Inoltre, sulle prospettive per il finale stagione della squadra viola, l'ex calciatore ha aggiunto: "Secondo me la Fiorentina è una squadra da ottavo-nono posto come potenziale. Palladino per adesso sta facendo il suo, con picchi di altissimo livello, superiori a quello della squadra, per questo merita il sette in pagella secondo me. Vedo molto difficile la corsa alla Champions. L'Europa League sarebbe già tantissimo, perché ci sono tante squadre importanti".