Pellissier: “Grande dimostrazione del Cagliari contro la Juve”

Sergio Pellissier è ritornato sul pareggio tra Juventus e Cagliari in Serie A, lodando la prova della squadra sarda, sfavorita nel pronostico

Intervistato per TuttoCagliari.net, Sergio Pellissier è ritornato sul pareggio tra Juventus e Cagliari. Ecco le sue parole: “Sicuramente non è partita nel migliore dei modi, ma ora sta uscendo dal tunnel in cui si era infilata. Il campionato che l’aspetta è complicato e difficile, ma ha dimostrato a Torino contro la Juventus di essere in grado di fare punti anche contro i top team lottando e combattendo fino all’ultimo secondo. Indubbiamente Mina e compagni sono stati anche fortunati, però devo dire che non è mai facile portare via un punto dallo Stadium. La mentalità a mio avviso è quella giusta, anche se i rossoblù, come dicevo, dovranno faticare parecchio: ci sono molte squadre, nella parte destra della classifica, che stanno offrendo un buon calcio ma che non riescono a centrare risultati con continuità. Quando cominceranno anche loro a fare punti la lotta per la salvezza si complicherà ulteriormente”.

Pellissier: “Il Cagliari segna poco ma…”

L’ex calciatore ha proseguito: “Da un lato bisogna riconoscere che la squadra segna poco, ma dall’altro va detto che crea sempre parecchie occasioni da rete. Io ho visto diverse partite in cui il Cagliari, per quanto costruito in attacco, non avrebbe assolutamente meritato di perdere. Anzi, magari con un pizzico di fortuna in più avrebbe perfino vinto. Ad ogni modo, mi insegna la mia esperienza che una squadra che vuole rimanere in serie A più che fare tanti gol deve subirne pochi: se la difesa riesce a garantire il clean sheet poi il Cagliari un golletto, con i calciatori di cui dispone, trova sempre il modo di farlo”.