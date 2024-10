Zoff: “Il pari tra Juventus e Cagliari ci può stare…”

Dino Zoff è ritornato sul pareggio in campionato tra Juventus e Cagliari: per lo storico portiere sarebbe un risultato sostanzialmente giusto

Intervistato per TuttoCagliari.net, Dino Zoff ha commentato il match di Serie A tra Juventus e Cagliari. Ecco le sue parole: “Mi è sembrato un Cagliari in salute, che ha fatto particolarmente bene al cospetto di un avversario difficile come la Juventus. Allo Stadium è andata in scena una bella partita, molto combattuta. Certo, sull’1-0 la Juve ha avuto la palla giusta per chiudere il match con Vlahovic, però c’è da dire che anche il Cagliari ha preso un palo. In generale direi che è stato un incontro godibile e agonisticamente valido. Il pareggio ci può stare. Ribadisco che il momento della svolta è stato quello dell’occasione cestinata da Vlahovic a pochi metri dalla porta sulla corta respinta di Scuffet, però dopo questo episodio il Cagliari ha fatto belle cose e si è ben disimpegnato”.

Zoff: “Presto per giudicare la Juventus”

Lo storico portiere ha proseguito: “Il Cagliari non deve assolutamente pensare di potersi salvare tranquillamente. Sarebbe un errore grave. I rossoblù devono sapere che gli toccherà combattere duramente, anche se credo che abbiano i mezzi per mantenere la categoria. Ogni partita sarà importante, per cui bisognerà rimanere coi piedi per terra e stare sempre sul pezzo. La Juventus? Partiamo dal presupposto che, come diceva lei, è una squadra nuova, composta da tanti nuovi giocatori. Direi che finora ha fatto abbastanza bene, ma potremo giudicarla con maggior cognizione di causa tra almeno quattro-cinque partite”.