Pellegrini: “Elkann ritiene Chiellini pronto per rappresentare la Juve”

Dario Pellegrini ha parlato del futuro di Giorgio Chiellini alla Juventus: per il giornalista, John Elkann lo riterrebbe pronto per il salto

Tramite il canale di calciomercato.it trasmesso su YouTube, Dario Pellegrini ha parlato del futuro dirigenziale di Giorgio Chiellini alla Juventus. Ecco le sue parole: “Sta finendo il suo ‘praticantato’. Oggi, secondo Elkann, è pronto per rappresentare la Juve in varie forme ed essere parte integrante dell’operatività sportiva. Già quest’anno avrebbe fatto comodo all’interno della Continassa, non gli è stato permesso o non è stato possibile. Giuntoli a rischio? Mi viene da pensare che lui e Chiellini siano collegati. Non nel senso che Chiellini sia un direttore sportivo, ma nel recente incontro con Allegri a Livorno gli ha chiesto informazioni su Massara“.

Pellegrini: “Giuntoli non ha convinto il club sul piano gestionale”

Inoltre, sul futuro del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, il giornalista ha proseguito: “Quest’anno ha giocato quasi tutte le sue carte, ha cercato di rendere la squadra competitiva e di mettere a posto i conti. All’interno della Continassa però ci sono cose che non sono piaciute, non di carattere economico quanto di carattere gestionale. Riguardo a chiunque abbia scelto, non ha avuto la capacità di difenderlo fino in fondo, facendolo magari in maniera tardiva o troppo debole. Non è quello che serve alla Juventus. Altro punto negativo, la figura di Giuntoli non è troppo stimata“. Leggi anche il punto sulla Juventus dopo le dimissioni di Francesco Calvo <<<