Pellegrini aspetta la Lazio: dialoghi aperti con la Juventus

Il terzino della Juventus sta aspettando la conclusione della trattativa tra i bianconeri e i biancazzurri per tornare nella Capitale

La Juventus continua la preparazione alla prossima stagione, con i bianconeri che anche oggi, come negli scorsi due giorni, avranno una doppia seduta: allenamento questa mattina, per poi viaggiare verso l'Allianz Stadium dove riceveranno il primo abbraccio dei tifosi. Questa sera infatti la squadra scenderà in campo per la solita partita in famiglia contro la Juventus B, che sarà composta da una selezione di giocatori scelti tra la Primavera e la formazione Next Gen.

Una grande festa, per riavvicinarsi ai tifosi in vista dell'inizio della prossima stagione, che dovrà vedere Madama tornare protagonista: troppi tre anni senza lottare per lo Scudetto, e la formazione di Allegri farà il possibile per cercare di riportarlo a Torino, vista anche l'assenza dalle coppe europee, che costringerà i bianconeri a giocare una volta a settimana.

Intanto Cristiano Giuntoli continua a lavorare sul mercato, e sta cercando di piazzare tutti quei giocatori che non rientrano più nel progetto di Allegri. Tra questi figura Luca Pellegrini, terzino lo scorso anno in prestito alla Lazio, e che vorrebbe tornare nella Capitale. I dialoghi tra le due società sono aperti, con Lotito che aspetta che la Juventus abbassi le pretese per regalare a Sarri il giocatore richiesto.