Pedullà: “Sarà una domenica decisiva per la lotta Champions”

Intervenuto su Sportitalia il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato della lotta Champions in Serie A: le sue parole

Intervenuto su Sportitalia il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato della lotta Champions: “Sarà una domenica decisiva, perchè le tre partite in chiave Champions incideranno se non al 100% al 70%, ci faranno capire qualcosa in più. Bologna-Juve? La Juve ha il privilegio di poter andare sulla carta a Bologna con due risultati ma bucare questa trasferta significherebbe sprofondare ulteriormente, ma anche il Bologna non può fallire”.

Verso Bologna-Juve, le parole di Tudor e Italiano

L’allenatore della Juve Igor Tudor al termine del match contro il Monza aveva detto: “Oggi hanno fatto una bella gara e ci prepariamo per le ultime, e oggi pensiamo solo al Bologna: vogliamo andare da loro e dimostrare che siamo più forti. Poi ci sono tanti fattori da tenere in considerazione, come il momento in cui si affronta un avversario, e il match di Parma è proprio l’esempio”. Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano post Udinese invece: “La reazione è stata importante, abbiamo finito in crescendo. Non spariamo dalle partite e questo è il nostro cavallo di battaglia. Rimaniamo agganciati, nelle ultime 4 partite dovremo tirare fuori tutta la nostra qualità, servirà massima concentrazione nello spareggio con la Juve.” Nel frattempo arrivano importanti novità sul mercato della Vecchia Signora: annuncio improvviso, Retegui alla Juve <<<