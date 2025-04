Pedullà critica Conte: “Dove vuole arrivare con queste dichiarazioni?”

Le parole di Antonio Conte hanno generato non poche polemiche in casa Napoli, riaprendo le porte a un suo possibile addio direzione Milan o Juve. Alfredo Pedullà a proposito ha detto: “Cosa può cambiare dopo 10 mesi? Dove vuoi arrivare con questo tipo di interpretazioni alla vigilia. Al Milan? Ha altre idee, era libero ma

Le parole di Antonio Conte hanno generato non poche polemiche in casa Napoli, riaprendo le porte a un suo possibile addio direzione Milan o Juve. Alfredo Pedullà a proposito ha detto: “Cosa può cambiare dopo 10 mesi? Dove vuoi arrivare con questo tipo di interpretazioni alla vigilia. Al Milan? Ha altre idee, era libero ma non l’ha preso. Vuoi fare come ha fatto all’Inter? Le quasi decisioni presi dopo la prima stagione con frecciate e frecciatine dopo la prima stagione quando poi un po’ a sorpresa decisero di ripartire e vinse lo scudetto. Credo che farà delle richieste importanti al Napoli”.

Napoli, le parole di Conte

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza l’allenatore del Napoli Antonio Conte ha infatti detto: “Avremo l’opportunità di avvicinarci a un traguardo prestigioso e non preventivabile da inizio anno. Sappiamo benissimo che siamo lì e daremo fastidio fino alla fine. Da parte mia sono state dette tante cose a inizio anno: alcune posso confermarle, altre no. Ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare certe cose. Non voglio passare per bugiardo e ho capito che tante cose non si possono fare”. Nel frattempo arriva una notizia di calciomercato: Juve scatenata, vuole un colpo dal Barcellona <<<