Pecci: “Juventus miracolosa. Grande lavoro su Yildiz e gli altri giovani”

Pecci ha parlato della stagione della Juventus: per l'ex allenatore i bianconeri starebbero facendo molto bene, come con Yildiz e i giovani

Ospite alla Ds, Eraldo Pecci ha parlato della stagione disputata sin qui dalla Juventus e della prossima sfida con l'Inter. Ecco le sue parole: "La Juve sta facendo molto di più di quello che ci poteva aspettare e se dovesse vincere domenica potrebbe anche balzare in testa e poi non si sa come andrà a finire. Il centrocampo dell'Inter non ce l'ha nessuno, ma la Juventus sta facendo dei miracoli. Lautaro e Thuram hanno segnato il doppio di Chiesa e Vlahovic".