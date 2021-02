Rampulla: “Molti compagni soffrono la presenza di Ronaldo”

L’ex portiere della Juve ha parlato anche del portoghese

redazionejuvenews

L’ex portiere della Juve Campione d’Europa Michelangelo Rampulla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Corriere Torino, dove ha parlato dell’attuale momento che stanno attraversando i bianconeri. Si e poi soffermato anche su Cristiano Ronaldo, definito da lui come la ciliegina sulla torta di questa squadra ma che, allo stesso tempo potrebbe rivelarsi una lama a doppio taglio per alcuni suoi compagni di squadra.

SULLA JUVE - “Alla Juve, serve l'anima del 96. Con Lippi i grandi campioni si esaltavano a lavorare per la squadra. Oggi manca quello spirito. Tra i miei ricordi più belli c’è sicuramente la semifinale di ritorno col Psg nel 93’ in Coppa Uefa. Poi la gara contro il Rosenborg in Champions nel ‘98: ho parato un rigore a cinque minuti dalla fine e ho messo la firma sul passaggio del turno".

Le giornate più difficili invece? "La sconfitta contro il Perugia nel 2000 e quella contro il Borussia Dortmund in finale di Champions nel ‘97. Le sen- to mie al cento per cento anche se non ho giocato".

SU CRISTIANO RONALDO - "Dovrebbe essere la ciliegina sulla torta di una squadra forte. Molti giocatori soffrono la sua presenza: da quando è arrivato, Dybala è caduto in un limbo e ha perso autostima. Oggi alla Juve ci sono giocatori molto forti, ma manca quello spirito del 1996. I tifosi non si aspettavano di vedere la Juve in balia del Porto per 80 minuti, ma il gol di Chiesa lascia tutto aperto".

SULLA LITE CONTE-AGNELLI - “Antonio era un tifoso juventino, però il lavoro è lavoro. È strano vederlo all’Inter dopo gli anni passati insieme, ma fa parte del gioco. La lite con Andrea Agnelli? Antonio è un sanguigno e difende i suoi uomini. Da noi giocavano calciatori che erano tifosi dell’Inter e del Milan, ma quando indossavano la maglia della Juve pensavano solo a quei colori".